Военный эксперт рассказал о формировании окружения для ВСУ в Куриловке

Российские войска в данный момент берут в окружение подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Куриловке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подобная ситуация сложилась благодаря продвижению военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении.

Эксперт отметил, что в связи со сложившейся ситуацией командованию ВСУ «нужно что-то срочно предпринимать». Марочко подчеркнул, что российские войска могут перерезать основные пути снабжения украинских подразделений, «даже не охватывая полностью Купянск».

Накануне Марочко заявил, что российские военнослужащие в ходе продвижения у села Терны постепенно берут в полуохват группировку Вооруженных сил Украины, дислоцированную в Северске Донецкой народной республики (ДНР). Эксперт обратил внимание на то, что уже было опубликовано заявление об освобождении населенного пункта Новосадовое.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ потеряли важные высоты в ЛНР.