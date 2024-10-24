СМИ сообщили о возможном ударе Израиля по резиденциям в Иране

Израиль может нанести удар по резиденциям властей Ирана. Об этом сообщил израильский «14-й канал».

Источники телеканала утверждают, что армия и спецслужбы Израиля якобы представили премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту подробный план возмездия Ирану за ракетную атаку 1 октября.

Предполагается, что под ударом Израиля могут оказаться резиденции высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, его доверенного лица Садега Барытганга и других высокопоставленных чиновников.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривается вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

17 октября издание The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников писало, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение по целям еще не принято.

Ранее стало известно, почему Израиль отложил атаку на Иран.