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Украинские военные случайно уничтожили собственный беспилотник Hawk

«РВ»: ВСУ дроном-перехватчиком сбили собственный редчайший беспилотник Hawk

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Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили редкий собственный беспилотник Hawk. Подробности рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Источник отметил, что украинское Минобороны еще осенью 2022 года заключило контракт на поставку 55 беспилотников Hawk. Однако к указанной дате поставки было получено лишь четыре беспилотника.

«На сентябрь 2023-го [украинской армии] поступило всего девять беспилотников [Hawk] из заказанных [Минобороны Украины] 55, что делает его одним из редчайших БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Редкий для ВСУ беспилотник был сбит своим же собственным дроном-перехватчиком.

24 октября сообщалось, что в Белгородской области предотвратили атаку украинских дронов. Беспилотники были уничтожены при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО). Два беспилотника были сбиты в течение одного часа, уточнили в российском Министерстве обороны.

Ранее российские военные сбили беспилотники ВСУ над двумя приграничными регионами РФ.

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Операция на Украине
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