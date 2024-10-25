Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили редкий собственный беспилотник Hawk. Подробности рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Источник отметил, что украинское Минобороны еще осенью 2022 года заключило контракт на поставку 55 беспилотников Hawk. Однако к указанной дате поставки было получено лишь четыре беспилотника.
«На сентябрь 2023-го [украинской армии] поступило всего девять беспилотников [Hawk] из заказанных [Минобороны Украины] 55, что делает его одним из редчайших БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
Редкий для ВСУ беспилотник был сбит своим же собственным дроном-перехватчиком.
24 октября сообщалось, что в Белгородской области предотвратили атаку украинских дронов. Беспилотники были уничтожены при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО). Два беспилотника были сбиты в течение одного часа, уточнили в российском Министерстве обороны.
Ранее российские военные сбили беспилотники ВСУ над двумя приграничными регионами РФ.