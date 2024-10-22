Украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах, сообщил он в своем Telegram-канале.

Атака была пресечена силами ПВО российского Минобороны, рассказал Миляев.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района», — написал он, отметив, что, предварительно, пострадавших нет.

Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия, ситуация под контролем, добавил губернатор.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука после двух взрывов. По данным канала, пожар локализовали.

Ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.