Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Тульской области

Миляев: БПЛА ВСУ атаковали Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в Лужковском

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах, сообщил он в своем Telegram-канале.

Атака была пресечена силами ПВО российского Минобороны, рассказал Миляев.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района», — написал он, отметив, что, предварительно, пострадавших нет.

Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия, ситуация под контролем, добавил губернатор.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука после двух взрывов. По данным канала, пожар локализовали.

Ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами