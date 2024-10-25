Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Смирнов: над Курской областью сбили пять украинских беспилотников

close
Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Курской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Пять украинских БПЛА самолетного типа сбиты в небе Курской области сегодня вечером. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — сообщил он.

В Минобороны России добавили, что еще четыре беспилотника были сбиты в небе над Орловской областью. Таким образом, ВСУ пытались атаковать российские регионы девять раз.

В военном ведомстве уточнили, что атака двух российских регионов проходила в период с 18:35 до 19:50 по мск.

25 октября в небе над Орловской областью уже были сбиты три вражеских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Калужской области обнаружили обломки украинского беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами