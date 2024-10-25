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National Interest: стратегический арсенал США истощен

National Interest: Запад истощил свой стратегический арсенал

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Burhan Ozbilici/AP

Россия после завершения конфликта на Украине останется крупной ядерной державой и будет представлять серьезную силу на мировой арене. Такое мнение выразил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в статье для журнала National Interest.

По его словам, на Западе, особенно в США, допустили истощение своего стратегического арсенала.

«При этом Россия де-факто участвует в альянсе с ядерными державами — Китаем и Северной Кореей, а также с Ираном, который вскоре станет ядерным», — пишет Берман.

В отличие от этих стран, ядерные союзники США — Франция и Англия — попали в «спираль деэскалации», поскольку их остаточный военный потенциал ослабевает.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Американский лидер отметил, что мир должен продолжать добиваться прогресса в вопросе отказа от ядерного оружия.

Ранее во Франции заявили о подготовке страны к гонке вооружений.

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