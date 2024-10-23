Захарова посоветовала уточнить в Пхеньяне дислокацию военных КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос журналиста Reuters о местонахождении военных сил Корейской народной демократической республики (КНДР) предложила ему уточнить эту информацию в Пхеньяне. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Северокорейские военные, вооруженные силы КНДР есть, а где они находятся — уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы», — указала Захарова.

Официальный представитель российского МИД уточнила, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной и прочих сферах происходит в соответствии с международным правом и не наносит ущерба Южной Корее.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину с целью якобы поддержки России. Глава южнокорейского оборонного ведомства заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности. В ходе совещания был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ прокомментировал сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО.