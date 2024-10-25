Российские военные поразили живую силу ВСУ в Курской области

Российская армия уничтожила скопления живой силы в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары армейской авиации и артиллерийский огонь нанесли существенный ущерб скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, а также 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

Кроме этого, пострадали 36-я бригада морской пехоты, а также 103-я, 112-я и 129-я бригады территориальной обороны ВСУ и 17-я бригада нацгвардии Украины в зонах, охватывающих населенные пункты Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олежня, Плехово, Свердликово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также провели удары по точкам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й, 61-й и 115-й механизированных бригад, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка и Шалыгино.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы начали уничтожение заблокированных подразделений украинских войск в Курской области.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.