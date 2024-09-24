Появилось видео пролета ФАБ-500 с модулем планирования

Появился видеоролик, на котором зафиксирован пролет авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Запись была размещена в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как движется авиабомба с развернутыми крыльями модуля, отвечающего за планирование и коррекцию.

Как отмечает канал, такие моменты являются достаточно редкими.

При этом не указано, где и когда была сделана запись.

Фугасные авиабомбы с УМПК на данный момент являются одними из наиболее эффективных средств поражения в арсенале российской армии. В их числе находятся ФАБ-250, осколочно-фугасно-зажигательные ОФЗАБ-500, улучшенные версии ФАБ-500 М-62, термостойкие ФАБ-500Т, а также полуторатонные ФАБ-1500 М54 и трехтонные ФАБ-3000.

На днях сообщалось, что российские войска сбросили фугасную авиабомбу на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от границы Курской области, уничтожив расположение противника.

Ранее ВС РФ поразили спецназ Нацгвардии Украины тремя ударами ФАБ-1500.