Подразделения российской группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 100 военнослужащих. Также были уничтожены бронемашина, четыре автомобиля, две американских 155-мм гаубицы М198, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили три полевых склада с боеприпасами.

Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинской бригаде морпехов. Бои шли в районах населенных пунктов Инженерное в Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское в Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военных.

До этого глава муниципалитета Владимир Зайцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают взрывные устройства на гражданские машины в Большесолдатском районе Курской области.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.