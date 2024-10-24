На Украине опасаются попадания ВСУ в котел под Кураховкой

Из-за продвижения российских войск в Донецкой народной республике украинские военные могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк. Такое мнение в эфире украинского интернет-канала Politeka выразил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам Романенко, в целом для ВСУ ситуация остается тяжелой, а на отдельных направлениях даже критической. Между населенными пунктами Кураховка и Горняк украинские части рискуют попасть в котел. И если раньше ВСУ могли медленно отступать со своих позиций под натиском российских войск, сейчас из-за уменьшения расстояния между «клешнями» будущего котла сделать это становится все сложнее.

21 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских войск в районе городов Горняк и Селидово в Донецкой народной республике серьезно нарушает логистику украинских войск в регионе — в Селидово есть используемая ВСУ железнодорожная станция.

Ранее в Британии предсказали катастрофу для ВСУ в Селидово.