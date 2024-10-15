Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

ВС РФ нанесли поражение бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

Восемь контратак ВСУ отражены в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька.

В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и два автомобиля.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее командир «Ахмата» заявил о сдаче в плен элитных подразделений ВСУ в Курской области.