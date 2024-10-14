На Западе Украины женщины приняли пограничников за военкомов и заблокировали

В Закарпатской области Украины женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками Территориального центра комплектации (ТЦК) и попытались заблокировать их автомобиль. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Лесю Федорову.

Видеозапись с инцидентом в селе Кривая получила широкое распространение в социальных сетях.

«Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебный автомобиль пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд», — рассказала Федорова.

При этом чиновница сообщила, что на место происшествия были вызваны полицейские, поскольку суть требований женщин была «непонятной».

До этого сообщалось, что украинские военкомы устроили рейды по мобилизации в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах.