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Пушилин рассказал, к чему приведет взятие Торецка

Пушилин: взятие Торецка позволит ВС РФ двигаться к северу ДНР

Взятие Торецка (российское название Дзержинск) позволит ВС РФ двигаться к северу ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-каналеlegram-канале.

«Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики», — заявил Пушилин.

До этого Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией и ВКС позиций ВСУ в Торецке.

ВС РФ начали штурм Торецка в ДНР с трех направлений 18 августа 2024 года.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Торецк очень важен для Вооруженных сил России с точки зрения логистики, поэтому они и стремятся взять город под контроль. А политолог Антон Лиманов указывал, что взятие города открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР, поскольку войскам будет недалеко до Красноармейска, Славянска и Краматорска.

Ранее в Европе допустили окружение ВСУ в двух городах.

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