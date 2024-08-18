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Войска РФ начали штурмовать Торецк с нескольких направлений

Военное дело: ВС РФ начали штурм Торецка в ДНР с трех направлений

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска стали штурмовать Торецк в Донецкой народной республике (ДНР) с нескольких направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники и заходят сразу с трех направлений, идут тяжелые бои», — говорится в сообщении.

О том, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск), стало известно в начале августа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал тогда, что город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Торецк очень важен для Вооруженных сил России с точки зрения логистики, поэтому они и стремятся взять город под контроль. А политолог Антон Лиманов указывал, что взятие города открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР, поскольку войскам будет недалеко до Красноармейска, Славянска и Краматорска.

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