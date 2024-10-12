Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором штурмовые подразделения Вооруженных сил страны при поддержке артиллерии и Воздушно-космических сил наносят удары по местам плотного расположения огневых позиций украинских войск и складов хранения боезапасов в Торецке в ДНР (украинское название Дзержинска). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно видео, при взятии одного из районов Торецка, российские бойцы выявили хорошо укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также место расположения склада боеприпасов. Было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС.

На кадрах видно, как по позициям украинской армии, находящихся в городских постройках, наносятся удары артиллерии. Один из ударов, предположительно, приходится по складу боеприпасов. В завершении по району был нанесен воздушный удар.

9 октября сообщалось, что ВСУ оттягивают подразделения в городе Торецке в ДНР к западной окраине населенного пункта.

Город Торецк находится в ДНР, подчинен городу республиканского значения Горловка, входит в одноименный городской округ.

Ранее британский аналитик заявил, что оборона ВСУ может обрушиться в Торецке и Часове Яре.