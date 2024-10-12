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На Украине ужесточили правила получения военных повесток через почту

Для украинских призывников ужесточили правила доставки повесток через почту

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Shutterstock/Mehaniq

Правительство Украины внесло изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. Теперь у призывников есть лишь три дня для того, чтобы забрать с почты повестку, сообщает «Судебно-юридическая газета».

В публикации отмечается, что, согласно новым правилам, при невозможности вручить повестку призывнику лично в руки почтальон оставит в почтовом ящике сообщение о поступлении такого письма. Если спустя три дня призывник не явится, чтобы забрать письмо, его ожидает штраф в размере от 17 тысяч до 35 тысяч гривен (от $412 до $850. – Ред.).

Такие же требования существуют на Украине к судебным повесткам, доставляемым почтовой связью.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

12 октября сообщалось, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Ранее СМИ сообщили о «контрразведывательных мероприятиях» по поиску уклонистов в Ровно.

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