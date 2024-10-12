На Украине ужесточили правила получения военных повесток через почту

Правительство Украины внесло изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. Теперь у призывников есть лишь три дня для того, чтобы забрать с почты повестку, сообщает «Судебно-юридическая газета».

В публикации отмечается, что, согласно новым правилам, при невозможности вручить повестку призывнику лично в руки почтальон оставит в почтовом ящике сообщение о поступлении такого письма. Если спустя три дня призывник не явится, чтобы забрать письмо, его ожидает штраф в размере от 17 тысяч до 35 тысяч гривен (от $412 до $850. – Ред.).

Такие же требования существуют на Украине к судебным повесткам, доставляемым почтовой связью.

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