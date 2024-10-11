В Израиле пообещали не дать «Хезболле» восстановить военную инфраструктуру

В Израиле пригрозили «Хезболле» повторным уничтожением военной инфраструктуры на территории Ливана в случае ее восстановления после разрушения в результате текущей операции. Соответствующее предупреждение главы штаба Армии освобождения Израиля Герци Халеви (ЦАХАЛ) было опубликовано в Telegram-канале израильской армии.

«Если кто-то задумается о восстановлении этих деревень заново, он будет знать, что строить террористическую инфраструктуру не стоит, потому что ЦАХАЛ снова нейтрализует ее. Мы действуем на всех направлениях, как в долине Бекаа, так и в Бейруте, к северу и югу от Литани, и все эти усилия очень эффективны», — подчеркнул Халеви.

Подчеркивается, что зачистка некоторых территорий на юге Ливана необходима для безопасного празднования религиозных праздников в Израиле еще многие годы.

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал циничным отношение Израиля к потерям среди гражданского населения Ливана.

8 октября Израиль начал «ограниченную» операцию против объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Исламского джихада» (организация запрещена в России) Абдуллы.