Израиль начал новую операцию против «Хезболлы» на юге Ливана

146-я бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября начала «ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия» против объектов и инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юго-западе Ливана. Об этом сообщила пресс-служба военно-воздушных сил Израиля.

Отмечается, что с октября прошлого года штаб-квартира 146-й дивизии служила оборонительной региональной бригадой, а ее силы были развернуты на севере Израиля, в секторе Газа, а также в округе Иудея и Самария.

«Солдаты действуют совместно с 213-й артиллерийской бригадой и дополнительными силами с целью выявления и ликвидации террористической инфраструктуры в этом районе (на юге Ливана. — Прим. ред.), — говорится в заявлении израильских ВВС.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации командующего штабом «Хезболлы».