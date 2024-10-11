Небензя назвал циничным отношение Израиля к потерям среди гражданского населения Ливана

Израиль чрезвычайно цинично относится к потерям среди гражданского населения Ливана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Совете Безопасности ООН, Небензя назвал обескураживающим цинизм израильских атак на густонаселенные районы Бейрута и других ливанских городов. Власти Израиля не только откровенно попирают принципы международного гуманитарного права, но и относятся к потерям среди гражданского населения как некому сопутствующему ущербу в духе «лес рубят — щепки летят».

Дипломат подчеркнул, что беспрецедентная эскалация насилия в секторе Газа далеко вышла за пределы зоны палестино-израильского конфликта и дестабилизирует все новые государства в ближневосточном регионе.

10 октября сообщалось, что руководитель спецслужбы ливанского радикального шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа остался жив после налетов израильской авиации на Бейрут.

Ранее аэропорт Бейрута отменил все рейсы на фоне атак Израиля.