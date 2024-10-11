Сырский утверждает, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России перебросили в Курскую область 50 тысяч военнослужащих. Его слова передает украинское агентство УНИАН.

Накануне заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что фронт ВСУ в Курской области «посыпался» на десятке участков.

10 октября военкоры и Telegram-каналы сообщили о переходе ВС РФ к новой фазе контрнаступления в Курской области. По их данным, ВС РФ вернули контроль над Любимовкой и Нижним Клином и движутся в сторону Суджи.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.