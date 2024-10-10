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Алаудинов заявил о бегстве украинских военных из Курской области

Алаудинов: большая группа ВСУ сбежала из Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Большая группа военнослужащих украинской армии бегством покинула территорию Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Сегодня наблюдали за картиной: очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, переехала, скажем так», — проинформировал он.

При этом группа ВСУ утратила часть своих танков — их уничтожили бойцы 155-й бригады морской пехотинцы ВС России, отметил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что наблюдал за происходящим с высоты полета дрона.

Алаудинов подчеркнул, что военнослужащие всех подразделений российской армии достойно сражаются и за последние дни «выбили» ВСУ «из очень серьезных участков».

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Накануне военкоры и Telegram-каналы сообщили о переходе ВС РФ к новой фазе контрнаступления в Курской области. По их данным, ВС РФ вернули контроль над Любимовкой и Нижним Клином и движутся в сторону Суджи. Официальных сообщений от Минобороны на данный момент не поступало, однако командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что российская армия «сможет в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о кризисе ВСУ на нескольких направлениях фронта.

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