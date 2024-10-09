На Украине приостановили порядок бронирования от мобилизации

На Украине до 15 ноября приостановили схему бронирования от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации. Об этом сообщает украинское издание The Page.

Также было принято решение об аннулировании военнообязанным отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования. С 15 ноября планируется провести аудит предприятий, которые получили право на бронирование. До принятия нового порядка бронирования госорганы призвали «воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период».

В издании «Экономическая правда» связали это решение с недовольством лично президента Украины Владимира Зеленского с тем, что бронь от мобилизации получили 1,5 млн человек. Теперь минэкономики и минобороны Украины готовят изменения порядка бронирования работников.

До этого Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский получил полную базу уклонистов, которые уехали из Украины.