Стало известно, сколько журналистов задержали военные Израиля за год войны в секторе Газа

За прошедший год войны израильские военные задержали в секторе Газа 108 журналистов. Об этом сообщает портал Addameer.

Отмечается, что в израильских тюрьмах на данный момент содержатся 58 журналистов. Кроме того, под административным арестом находятся 16 журналистов. Всего в тюрьмах Израиля и Палестины сейчас содержится более 10 тысяч человек.

7 октября израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин.

Солдаты ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

Также Telegram-канал ЦАХАЛ сообщал, что израильские военные нанесли удар по находившимся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольным центрам палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.