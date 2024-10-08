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Стало известно, сколько журналистов задержали военные Израиля за год войны в секторе Газа

Addameer: за год войны в секторе Газа военные Израиля задержали 108 журналистов

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Tsafrir Abayov/AP

За прошедший год войны израильские военные задержали в секторе Газа 108 журналистов. Об этом сообщает портал Addameer.

Отмечается, что в израильских тюрьмах на данный момент содержатся 58 журналистов. Кроме того, под административным арестом находятся 16 журналистов. Всего в тюрьмах Израиля и Палестины сейчас содержится более 10 тысяч человек.

7 октября израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин.

Солдаты ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

Также Telegram-канал ЦАХАЛ сообщал, что израильские военные нанесли удар по находившимся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольным центрам палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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