Российские ракеты поразили крупнейшую авиабазу ВСУ

Российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую авиабазу ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что критическая инфраструктура и мирные жители в результате удара не пострадали. Удар по авиабазе был произведен на следующий день после того, как Нидерланды анонсировали поставки Украине новых истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

7 октября сообщалось, что в Хмельницкой области на западе Украины произошла серия взрывов.

27 июня ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появились уникальные кадры удара гиперзвуковых ракет «Кинжал» по Киеву.