Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромам Украины, которые украинские военные готовили для размещения западных самолетов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Атака была проведена утром 27 июня с помощью оружия морского базирования, гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также беспилотников. Удар пришелся по аэродромам, где в скором времени должны быть размещены самолеты, которые Запад пообещал передать Украине.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

До этого The Guardian писал, что Вооруженные силы Украины будут использовать истребители F-16, которые Киев получит от стран Запада, для защиты Харькова от ударов корректируемыми авиационными бомбами. При этом Business Insider сообщал, что уничтожение истребителей F-16 на территории Украины или их неудачное применение летчиками ВСУ может подорвать поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в Германии указали на неожиданную проблему с истребителями F-16 для ВСУ.