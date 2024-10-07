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На западе Украины зафиксировали несколько взрывов

Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Несколько взрывов произошло на территории Хмельницкой области Украины. Об этом пишет местное издание «Общественное».

Другие подробности о ситуации в регионе в материале не уточняются.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в шести регионах страны действует воздушная тревога. Речь идет о Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

На территории Хмельницкой области сирены работали в период с 5:40 до 7:42 (совпадает с мск).

6 октября журналисты украинского телеканала ТСН рассказали о нескольких взрывах в Винницкой области. В тот момент в регионе, а также еще 10 областях страны действовала воздушная тревога.

За день до этого серию взрывов зафиксировали в Киеве. Как писало местное издание «Страна.ua», украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Но более подробная информация о произошедшем не поступала.

Ранее в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) после взрывов произошло отключение света.

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