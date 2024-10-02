Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными ради отсрочки от военной службы по мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Если до февраля 2022 года опекунство над дееспособными распределялось примерно поровну — 55% в пользу женщин против 45% для мужчин, то в 2023 и 2024 году из 13 тыс. судебных решений об опекунстве 80% предполагают перенос опеки на мужчин.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине стали ставить женщин с медицинским образованием на воинский учет.