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Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными

Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными ради отсрочки от службы

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Владимир Песня/ РИА Новости

Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными ради отсрочки от военной службы по мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Если до февраля 2022 года опекунство над дееспособными распределялось примерно поровну — 55% в пользу женщин против 45% для мужчин, то в 2023 и 2024 году из 13 тыс. судебных решений об опекунстве 80% предполагают перенос опеки на мужчин.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине стали ставить женщин с медицинским образованием на воинский учет.

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