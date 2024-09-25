Российские военные взяли под контроль населенные пункты в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены Острое и Григоровка в ДНР», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 119-й бригады теробороны в районах Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР.

В результате этого ВСУ потеряли до 835 солдат, лишились семи автомобилей, 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, двух 152 мм орудий Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенных в США: двух 155 мм гаубиц М777, 155 мм гаубицы М114, 105 мм орудия М119 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.