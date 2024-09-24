В Израиле заявили о «серьезных ударах» по «Хезболле»

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о «серьезных ударах», которые уже были нанесены по ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, движение «не то, что было неделю назад», поскольку «получило ряд серьезных ударов по своему командованию, своим бойцам и средствам борьбы».

Он также сказал, что у израильской армии «еще больше готовых ударов».

24 сентября начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска в течение дня усилят натиск на «Хезболлу», не дадут движению «передышки».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.