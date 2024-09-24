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В Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»

ЦАХАЛ: армия Израиля ликвидировала командира ракетных сил «Хезболлы» аль-Кубайси

Израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетный удар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован командир ракетных сил ливанского движения «Хезболла» Ибрагим аль-Кубайси. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вместе с ним атаке подверглись другие ведущие главари ракетных подразделений этой террористической организации», — отмечается в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Ибрагим аль-Кубайси командовал ракетными подразделениями и на протяжении многих лет отвечал за удары «Хезболлы» по территории Израиля.

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила о начале новой волны масштабных ударов по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.

23 сентября ЦАХАЛ объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

Ранее «Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля новыми ракетами «Фади-3».

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