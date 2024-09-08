В Белгородской области загорелись резервуары с топливом в Волоконовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Причиной возгорания стал удар украинского беспилотника.

«В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — сообщил чиновник.

Днем 8 сентября Гладков сообщил об атаках на четыре населенных пункта в Белгородской области, при которых пострадали два автомобиля, два жилых дома и промышленное предприятие.

Кроме того, утром 8 сентября в белгородское село Никольское дважды прилетели беспилотники ВСУ. В первый раз при прямом попадании снаряда в дом были ранены два ребенка. Во второй раз в результате атаки загорелся ангар.

Ранее в Старом Осколе в Белгородской области произошел пожар.