В белгородском селе после атаки беспилотника произошел пожар

Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона уточнил, что в результате атаки дрона загорелся ангар на территории производственного предприятия. Вследствие этого произошло обрушение кровли по всей площади.

«Пожарные расчеты приступили к тушению», — написал Гладков.

До этого губернатор сообщал, что село Никольское ночью попало под обстрел. В результате атаки, по его словам, были ранены два ребенка. Гладков подчеркнул, что наибольший урон региону доставляют беспилотники.

7 сентября три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.