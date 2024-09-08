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В Белгородской области произошло еще несколько атак ВСУ

Гладков сообщил об атаках на четыре населенных пункта в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ атаковали еще четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Прилеты зафиксированы в селах Дроновка, Новопетровка и Муром, а также в поселке Маслова Пристань. В результате атак мирные жители ранений не получили. В Дроновке дрон упал на «Газель», в результате чего пострадали остекление, крыша и кузов авто. В Новопетровке и Муроме при атаках пострадали два частных дома. В Масловой Пристани дроном было повреждено остекление в здании производственного предприятия.

Утром 8 сентября в белгородское село Никольское дважды прилетели беспилотники ВСУ. В первый раз при прямом попадании снаряда в дом были ранены два ребенка. Во второй раз в результате атаки загорелся ангар.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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