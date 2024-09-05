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При падении сбитого дрона в Гомеле загорелся склад

МЧС Белоруссии сообщило о пожаре на складе в Гомеле после атаки дрона

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МЧС Беларуси

В Белоруссии загорелся склад после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщает МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что пострадавшее здание склада было построено из кирпича. При этом, судя по кадрам с места событий, повреждена кровля одноэтажного здания с деревянными стенами.

В ночь на 5 сентября министерство обороны Белоруссии сообщило, что средства ПВО уничтожили нарушившие границу беспилотники. По данному факту проводится проверка.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в воздушное пространство Белоруссии попал чужой беспилотник.

Он пояснил, что жители белорусского города Гомель сообщили о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. Он добавил, что объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

Ранее на Украине решили исключить часть границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС.

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