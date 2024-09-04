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Киев усилит оборону в приграничной зоне у Чернобыльской АЭС

Украина исключит часть границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС

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РИА Новости

В пресс-службе МВД Украины заявили, что Киев  исключит участок своей границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации подчеркивается, что под исключение попадет 50-метровый участок полосы вдоль границы двух государств.

В ведомстве добавили, что подобное действие позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону границы.

До этого первый заместитель начальника Гомельской погрангруппы Андрей Федоров заявил, что на текущий момент белорусские пограничники продолжают охранять границу с Украиной в усиленном режиме.

Федоров добавил, что сейчас Гомельская пограничная группа проводит на своем участке работу по совершенствованию и наращиванию системы визуального и технического наблюдения. По его словам, обстановка на границе двух государств «осложнилась уже не первый год».

Накануне министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы».

Ранее в Белоруссии прокомментировали призыв Украины об отводе войск.

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