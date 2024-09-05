Путин рассказал об успехах группировок «Восток» и «Центр» на поле боя

Группировки российских войск «Восток» и «Центр» продолжают успешно продвигаться в зоне боевых действий, при этом их территориальные приобретения исчисляются квадратными километрами. Об этом в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, попытка атаковать Курскую область серьезно ослабила позиции украинских войск на иных направлениях. Сейчас здесь не происходит никаких действий по сдерживанию наступления Вооруженных сил РФ, подчеркнул он.

«Вот позавчера только, например, группировка «Восток» прямо в один удар треугольник захватила — семь на пять километров», — отметил российский лидер.

Также он обратил внимание на успехи подразделений «Центра» на Донецком и Покровском направлениях. Путин подчеркнул, что на данных участках фронта территориальные приобретения ВС РФ перестали исчисляться сотнями метров и теперь составляют квадратные километры.

«Давно не было таких территориальных приобретений», — добавил президент.

Кроме того, во время мероприятия глава государства рассказал о резком росте в РФ числа контрактников. Он уточнил, что сейчас в стране наблюдается увеличение количества мужчин, которые чувствуют необходимость встать на защиту Родины.

Ранее украинское руководство предупредили о риске потерять пять городов в Донецкой народной республике (ДНР).