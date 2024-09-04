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В ДНР за сутки пострадали от атак ВСУ 10 человек

СЦКК сообщил о 10 пострадавших за сутки от атак ВСУ в ДНР мирных жителях

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МЧС РФ по ДНР

В ДНР за сутки пострадали от атак ВСУ 10 мирных жителей. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

За сутки по мирным кварталам было выпущено 74 боеприпаса. Повреждены 15 жилых домов, три автомобиля, мусоровоз и три объекта гражданской инфраструктуры. Из 23 обстрелов два произошли на Донецком и 21 — на Горловском направлении.

До этого сообщалось, что несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ. В городе были повреждены несколько многоквартирных домов и газопровод на проспекте Победы.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Донецк остался без подачи воды.

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