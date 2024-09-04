Несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки БПЛА

Несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

В 21:40 в Горловке пострадал юноша в возрасте 21 года в результате сброса бомбы с беспилотника. Еще один мужчина 1987 года рождения получил ранения в результате обстрела проспекта Победы. Около 22:10 пострадало еще одно гражданское лицо, чьи данные пока уточняются. В результате обстрела ВСУ (Вооруженных сил Украины) в городе был поврежден газопровод, многоквартирные дома, кафе и салон красоты.

До этого при атаке ВСУ на Горловку оказались повреждены школа и газопровод.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в ДНР назвали причину участившихся обстрелов региона.