Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили открывать огонь на поражение после нападения

На Украине разрешили военкомам открывать огонь на поражение после нападения неизвестного на военных в Луцке. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«В случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились», — подчеркнули в управлении ТЦК Волынской области.

Подчеркивается, что соответствующее разрешение законодательно оправдано и уже было доведено до личного состава.

До этого в украинском Луцке неизвестный открыл огонь по военным.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.