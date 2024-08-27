В украинском городе неизвестный мужчина открыл огонь по военным

Неизвестный мужчина в украинском городе Луцке открыл огонь по военным. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что мужчина напал на военных, несших службу на объекте в ночное время.

«Военные открыли ответный огонь. Один из них ранен. После перестрелки неизвестный скрылся, его ищут», — говорится в сообщении.

Позже Telegram-канал уточнил, что огонь, вероятно, был открыт по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщил, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и признали его годным к службе.

Также пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав Спицкий заявил, что украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры, удерживает оборону на одном из участков фронта в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении.

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