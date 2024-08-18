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Выступающие против действий Киева экс-бойцы ВСУ готовы выдвинуться в Курскую область

РИА: отряд добровольцев из экс-бойцов ВСУ готов помочь в обороне Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Солдаты, ранее служившие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовы при необходимости выдвинуться в Курскую область и дать бой бывшим сослуживцам. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет об отряде имени Максима Кривоноса, в который вошли экс-бойцы ВСУ, выступающие против политики действующих украинских властей.

«Конечно, мы пойдем, потому что там страдают также невинные люди. <...> Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», — заявил журналистам боец с позывным «Борзый».

Его слова подтвердил другой состоящий в отряде солдат с позывным «Змей». Он также назвал недопустимым атаки против гражданских.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее жители Курской области рассказали, как ВСУ разрушили мост через реку Сейм.

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Атаки на Курскую область
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