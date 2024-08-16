В США атаку ВСУ на Курскую область назвали неразумной

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери своей армии. Об этом в интервью американскому изданию Responsible Statecraft заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн.

«Можно задать законные вопросы о целесообразности этого наступления. Для атакующей стороны потери неизбежно высоки, особенно в обстоятельствах, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи», — сказал он.

Операция ВСУ значительно ослабляет остальные участки фронта, чем может воспользоваться российские военные, добавил эксперт. Такой шаг Украины приведет к еще большей общей эскалации, считает Голдштейн.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином.