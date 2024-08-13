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В Раде рассказали о мобилизации в ВСУ наркоманов

В Раде признали, что в ВСУ часто мобилизуют наркоманов и людей с заболеваниями

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники военкоматов на Украине в погоне за выполнением плана по мобилизации часто мобилизуют наркоманов и людей с различными заболеваниями, которых даже не хотят принимать в состав частей и подразделений из-за их непригодности к службе. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Эти люди приходят в учебные центры, а потом приезжают «купцы» из военных частей и просто их не берут. И они сидят в этих учебных центрах, получают зарплату, а уволить их нельзя», — сказал он.

Костенко считает, что из-за таких случаев власти Украины столкнулись с проблемой: «как будто армия увеличивается, а качества личного состава нет».

До этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе выступления в Киевской школе экономики заявлял, что Киев сможет вести боевые действия до 2033 года, если объявит мобилизацию с 18 лет.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.

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