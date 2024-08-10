В сеть попало видео незаконного задержания мужчины военкомами в Харькове

В Харькове трое сотрудников насильно задержали мужчину, что попало на камеру. Видео с задержанием приводит украинское издание «Страна.ua».

Военнообязанного затащили в микроавтобус с заломанными руками, при этом при задержании не присутствовал полицейский, что является нарушением украинского законодательства. Мужчина, который проезжал мимо сотрудников ТЦК, записал их действия на камеру и потребовал освободить задержанного.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного военнопленного.