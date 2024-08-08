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Затулин: Россия не будет просить помощи ОДКБ после вторжения ВСУ в Курскую область

Депутат Затулин заявил, что Россия не ждет помощи от ОДКБ после вторжения ВСУ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия не намерена обращаться за помощью к партнерам по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после наступления ВСУ в Курской области. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Нет, не будет [обращаться]. Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь, или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете», — сказал Затулин.

Боевые действия в Курской области активизировались утром 6 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли российскую границу и зашли на территорию региона. Третий день там идут бои.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу».

По сообщению Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области». Попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении пресекаются, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщил 8 августа врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий, ВСУ не продвинулись вглубь Курской области — по его словам, они отступают.

Ранее сообщалось, что военкор Поддубный выжил после удара дроном в Курской области.

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