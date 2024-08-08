Рогов сообщил о возможном покушении на главу МО Украины

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал о поступлении информации о покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Рогова.

«В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно», — передал сообщение неназванного украинского блогера российский чиновник.

Подчеркивается, что информация нуждается в подтверждении.

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