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Рогов сообщил о возможном покушении на главу МО Украины

Рогов: поступает информация о возможном покушении на главу МО Украины Умерова

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал о поступлении информации о покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Рогова.

«В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно», — передал сообщение неназванного украинского блогера российский чиновник.

Подчеркивается, что информация нуждается в подтверждении.

Новость дополняется.

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