ВС РФ уничтожили склад ВСУ с боекомлектом

ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ и прибывший личный состав, включающий прибывших бойцов Иностранного легиона, в городе Сумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева.

По его словам, прилеты произошли около 13:00 в районе вокзала. Сообщается о повторной детонации после одного из прилетов. Отмечается, что проезд через центр Сум закрыт. Лебедев передает слова местных жителей об «истерике» у бойцов ВСУ после удара.

До этого подпольщик Лебедев сообщил, что ВСУ перевозят военных и технику в составе поезда с зерном.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее подпольщик Лебедев сообщил о срыве переброски войск и техники ВСУ под Черниговом.