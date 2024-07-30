В США заявили о разочаровании Украины из-за действий Запада

Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разочаровании Украины из-за нежелания западных союзников разрешить ей применять ракеты большей дальности для ударов вглубь России. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.

По словам Меркуриса, несмотря на споры и внутренние дискуссии по поводу ударов вглубь РФ, сейчас эта идея «отложена в сторону».

«Очевидно, что украинцы глубоко разочарованы и озадачены тем, почему Запад якобы поставил крест на этой идее», — сказал эксперт.

Он отметил, что даже такие удары, если бы их разрешили, не изменили бы военную ситуацию радикально. Меркурис пояснил, что российские войска обладают преимуществом по всем показателям: у них больше танков, боевых машин пехоты, снарядов, артиллерийских орудий и беспилотников.

До этого газета The Times писала, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по России. Причиной запрета названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что усилия Киева по снятию ограничений на использование западного оружия против России начинают приносить плоды. Он называл несправедливой текущую ситуацию, когда у Киева есть возможность определять точки запуска ракет или бомб, но нет возможности для нанесения ответного удара.

Ранее Пентагон высказался о запрете Киеву бить ATACMS вглубь РФ.