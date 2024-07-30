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Российские силы ПВО за сутки сбили 45 беспилотников и семь снарядов HIMARS

Минобороны РФ: силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 45 беспилотников

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили зенитную управляемую ракету Patriot, семь реактивных снарядов HIMARS и 45 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов и 1393 реактивные системы залпового огня.

Из сводки также следует, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Задачу выполняли подразделения группировки войск «Центр».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска приблизились к взятию под контроль Северска и Красноармейска, заняв Ивано-Дарьевку и Лозоватское. По его словам, освобождение данных населенных пунктов улучшит позиции российских подразделений.

Ранее российские военные ударили по живой силе и технике ВСУ с вертолетов.

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Операция на Украине
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